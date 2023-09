Speciale infrastrutture: mare, Meloni, è fra infrastrutture più strategiche del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il mare è una delle infrastrutture più strategiche di cui l’Italia dispone e non si può non avere una strategia per mettere in sinergia tutti gli attori del settore”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla firma dell’accordo Governo-Regione Liguria per l’utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione (programmazione 2021-2027). L’Italia “è una piattaforma nel Mediterraneo e noi troppo spesso ci siamo comportati come se non avessimo il mare” ha aggiunto la presidente prima di ricordare che proprio la scorsa settimana “è stato presentato il piano del mare”. (Rin)