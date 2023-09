Speciale infrastrutture: Ucraina, Usa stanzieranno 522 milioni di dollari per rafforzare infrastrutture energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi dell'Ucraina e degli Stati Uniti hanno firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione per garantire la sicurezza del sistema energetico dell'Ucraina. Come ha riferito l'ufficio stampa dell'ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina, l'accordo prevede che Washington invierà 522 milioni di dollari per rafforzare le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. I fondi serviranno per ripristinare le infrastrutture critiche, introdurre la generazione elettrica distribuita, nonché per promuovere la transizione postbellica dell'Ucraina verso un'economia energetica a basse emissioni di CO2. Si sottolinea che i Paesi coopereranno per assicurare la protezione delle infrastrutture energetiche più importanti dell'Ucraina, inclusa la protezione antidroni e antimissile, la sicurezza fisica e quella informatica. (Kiu)