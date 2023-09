© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vasto incendio di sterpaglie divampato in via Antonio Siligato a Civitavecchia si è propagato ad una serie di piccole discariche abusive. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 14 e sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco per lo spegnimento. Sul posto anche i gli esperti dell'Nbcr per verificare eventuali emissioni nocive.(Red)