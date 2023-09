Kenya-Usa: Austin a Nairobi, portare avanti gli obiettivi di sicurezza condivisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono impegnati a collaborare con i partner kenioti per portare avanti gli obiettivi di sicurezza condivisi. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa Usa, Floyd Austin, parlano alla stampa al suo arrivo a Nairobi, seconda tappa del suo tour africano che lo ha già visto a Gibuti e lo condurrà in seguito in Angola. "È fantastico essere a Nairobi, in Kenya. Dall’ospitare le forze statunitensi a Manda Bay alla loro leadership regionale, sono grato per la partnership strategica di lunga data tra i nostri due Paesi", ha affermato Austin. "Apprezziamo profondamente la leadership e l'amicizia del Kenya e non vedo l'ora di impegnarci con i funzionari della difesa kenioti sui nostri interessi di sicurezza condivisi", ha aggiunto. Il Kenya ospita la base navale di Manda Bay che nel 2020 è stata attaccata dai militanti di al Shabaab. Il suo viaggio avviene pochi mesi dopo che il presidente Joe Biden ha reintegrato in Somalia i militari ritirati a seguito di un decreto firmato dall’ex presidente Donald Trump. Con l’intensificarsi delle attività di al Shabaab in Somalia e in Kenya, gli Stati Uniti hanno dovuto ridistribuire i militari nel Paese.(Res)