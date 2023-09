Veneto: vicepresidente, concluso prezioso momento di ascolto e confronto con le aziende del trasporto pubblico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono conclusi oggi gli incontri che Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto e assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, ha svolto in queste settimane con le aziende del trasporto pubblico locale regionali. "Con l'ultimo appuntamento odierno, in cui ho dialogato con l'ente di governo di Treviso e l'azienda Mom – ha dichiarato De Berti - ho concluso il programma di incontri con tutte le aziende di trasporto delle sette Province con l'obiettivo di affrontare nel dettaglio le specificità di ogni bacino territoriale, per poi individuare le migliori soluzioni da promuovere a livello locale e nazionale per rendere il sistema del tpl in Veneto, che già oggi è tra i migliori a livello nazionale, ancora più performante. Abbiamo discusso di varie tematiche, dell'efficientamento del servizio, all'integrazione ferro/gomma, ai servizi a chiamata fino alle criticità esistenti, come il difficile reperimento di autisti. Sono emersi ottimi suggerimenti per mettere in campo misure per ottenere sempre più efficienza nell'erogazione del servizio oltre che buone pratiche che si potrebbero esportare nelle varie aziende del territorio". "La Regione gestisce direttamente il trasporto su ferro, mediante contratti di concessione con Trenitalia, mentre ha delegato agli enti di governo la gestione del tpl su gomma – ha poi sottolineato –. Riteniamo, però, che il tpl su gomma non possa essere gestito in modo disgiunto da quello su ferro. Obiettivo di questi tavoli è, pertanto, accompagnare la riforma legislativa dove c'è una forte richiesta da parte del territorio di trasformare gli enti di governo in agenzie, in cui anche la Regione avrà voce in capitolo. Una possibile soluzione per elevare l'efficienza del trasporto pubblico locale in Veneto sia per quanto riguarda quello su gomma e acqua sia per quello su ferro". "D'ora in poi i tavoli saranno tecnici, il primo dei quali è già partito a Padova – ha concluso la vicepresidente regionale –. Confido che nel giro di qualche settimana potremo avere già i primi risultati su quali interventi proporre per migliorare sempre di più il tpl in Veneto". (Rev)