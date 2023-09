Russia: ministero Esteri convoca ambasciatore bulgaro dopo espulsione di preti russi da Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha convocato oggi l'ambasciatore bulgaro in Russia, Atanas Krastin, per esprimere una protesta relativa all'espulsione di tre preti della Chiesa ortodossa russa da parte delle autorità di Sofia. E' quanto ha affermato il ministero degli Esteri russo in un comunicato. Il 21 settembre, tre sacerdoti russi sono stati convocati al servizio immigrazione bulgaro, dove hanno ricevuto l'ordine di lasciare il territorio del Paese entro 24 ore, dal momento che rappresenterebbero una minaccia per la sua sicurezza nazionale. Si tratta dell'archimandrita russo Vassian Zmeyev e due ministri della Chiesa di San Nicola di Myra. Per il dicastero di Mosca, la decisione delle autorità bulgare rappresenta "solo un'altra provocazione contro la Russia". "Allo stesso tempo, siamo fermamente convinti che i loro piani volti a minare i legami spirituali e le tradizioni di amicizia tra i popoli della Russia e della Bulgaria non hanno prospettive e sono destinati al fallimento", conclude la nota. (Rum)