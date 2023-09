Ue: Lagarde, approccio basato sui dati, obiettivo è ridurre inflazione più in fretta possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approccio della Banca centrale europea per la riduzione dell'inflazione continuerà a essere basato sui dati e sui risultati delle scelte intraprese. "Sappiamo quanto dolore infligge il rialzo dei tassi, ma il nostro obiettivo è abbassare l'inflazione in modo tempestivo. Più velocemente ci arriveremo, più i prezzi saranno stabili, meno doloroso sarà il futuro". A dirlo la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un'audizione alla commissione per i Problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo. "Non dimenticate che continueremo a seguire l'approccio dipendente dai dati" e che le attuali scelte sono dipese "dalle attuali valutazioni", quindi salvo eventuali nuovi "choc economici", ha dichiarato Lagarde. "La nostra decisione sui tassi di interesse si baserà, come di consueto, sulla nostra valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo. Anche se non posso fare una dichiarazione definitiva, per quanto mi piacerebbe farlo, dipendiamo dai dati", ha aggiunto. "Sulla base della valutazione attuale, riteniamo che vi sia un contributo sostanziale (dal rialzo dei tassi) per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2 per cento in modo tempestivo", ha quindi spiegato. (segue) (Beb)