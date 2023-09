Ue: Lagarde, approccio basato sui dati, obiettivo è ridurre inflazione più in fretta possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo il dolore che infligge (la nostra decisione), la sofferenza che c'è è nella nostra mente, ve lo posso assicurare. E sì, sappiamo che, per esempio, il 30 per cento delle famiglie negli Stati membri ha mutui a tasso variabile. Ed è difficile, lo sappiamo. E sappiamo anche che il prezzo del prezzo del carburante, il prezzo del gas alla stazione di servizio, il prezzo dell'energia in generale, pesa sulle famiglie a basso reddito", ha dichiarato alla commissione del Parlamento europeo. "Ma sappiamo anche che la nostra missione, il nostro dovere, è riportare l'inflazione all'obiettivo in modo tempestivo. Più velocemente ci si arriva, più i prezzi saranno stabili, meno doloroso sarà il futuro. Sia per coloro che investono, sia per coloro che hanno contratto un prestito", ha concluso. (Beb)