Carceri: Serracchiani (Pd), delusione per ricorso pene alternative

23 luglio 2021

- L'esempio del carcere di Trieste "è rappresentativo degli obiettivi che si possono raggiungere con l'impegno degli educatori e la collaborazione di tutte le aree dell'istituto. I diplomi scolastici e certificati linguistici assegnati oggi sono un traguardo importante per persone in cammino verso un riscatto sociale dopo aver scontato la pena, e rappresentano anche una buona pratica di integrazione per parte della popolazione carceraria straniera. Molto maggiori potrebbero essere i risultati se le dotazioni di organico e di fondi fossero appena più adeguate". Lo ha detto oggi la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Partito democratico, partecipando ad una cerimonia di consegna di attestati a detenuti nel carcere del Coroneo, a Trieste. A margine dell'evento, cui ha partecipato anche il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ed il presidente del Tribunale di sorveglianza, Giuseppe Pavarin, la parlamentare ha auspicato che "ci sia più osmosi tra il carcere e la società in cui si trova, rafforzando i legami tessuti dall'opera degli educatori e dei volontari. Le pene alternative sono ancora una soluzione troppo poco praticata e - ha aggiunto - non nascondo la delusione per le aspettative che si erano create su questo intorno al ministro Nordio". (Rin)