Libia: vicepresidente Lafi discute situazione umanitaria a Derna con ambasciatore Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio presidenziale della Libia Abdullah al Lafi ha discusso con l'ambasciatore turco in Libia, Kanan Yilmaz, dell'evoluzione della situazione umanitaria nella città di Derna e nelle altre città colpite dalle inondazioni che hanno devastato la Cirenaica, la regione orientale della Libia. Al Lafi ha elogiato la Turchia per aver creato un ponte aereo, per aver inviato a Derna squadre di soccorso specializzate con esperienza nella gestione dei disastri naturali e per aver allestito di un ospedale da campo, contribuendo in tal modo agli sforzi nazionali e internazionali per salvare vite umane e rimuovere coloro che sono intrappolati sotto terra le macerie. Da parte sua, riferisce una nota stampa del Consiglio presidenziale, l'ambasciatore turco ha ribadito la disponibilità del suo Paese a provvedere a tutte le necessità per aiutare le città devastate dalle inondazioni a superare questa crisi. Yilmaz è stato il primo ambasciatore residente in Libia a visitare le zone colpite dal ciclone sub-tropicale “Daniel” tra il 10 e l'11 settembre. (Lit)