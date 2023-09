© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alle Infrastrutture e i Trasporti, Galeazzo Bignami era oggi al presidio lavoratori Magneti Marelli per, spiega su X, "essere come governo vicino anche fisicamente ai lavoratori. Non si può pensare di venire in Italia senza rispettare la nostra storia - aggiunge - ma soprattutto l’impegno delle famiglie che lavorano e vivono nel territorio". (Rin)