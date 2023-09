Cina: stampa, studiosa uigura Rahile Dawut condannata all'ergastolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La studiosa uigura Rahile Dawut sarebbe stata condannata all'ergastolo in Cina con l'accusa di avere "messo a repentaglio la sicurezza nazionale". Lo ha annunciato oggi l'organizzazione umanitaria con sede negli Stati Uniti Dui Hua Foundation, citando fonti interne al governo cinese. Questa sentenza "è una tragedia crudele, una grande perdita per il popolo uiguro e per tutti coloro che apprezzano la libertà accademica", ha detto il direttore esecutivo della fondazione, John Kamm, chiedendo l'immediato rilascio della studiosa. La 57enne Rahile Dawut, antropologa ed etnografa di spicco nei circoli accademici, è stata insegnante presso l'Università dello Xinjiang, dove nel 2007 ha fondato il Centro di ricerca sul folklore delle minoranze. Iscritta al Partito comunista cinese per oltre 30 anni, è stata arrestata nel 2017 nella regione autonoma nord-occidentale dello Xinjiang, dove Pechino è accusata di perpetrare sistematici abusi e maltrattamenti ai danni delle minoranze etniche.(Cip)