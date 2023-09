Energia: Plenitude e Dellorto insieme per nuovo impianto fotovoltaico a Cabiate (CO)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plenitude (Eni) e Dellorto, azienda specializzata nella costruzione di carburatori, sistemi di iniezione elettronica, corpi farfallati e centraline elettroniche, hanno firmato un accordo di Energy Performance Contract (Epc) per la realizzazione a Cabiate (CO) di un impianto fotovoltaico da 1,35 MWp. L’energia solare contribuirà ad alimentare lo stabilimento Dellorto e a migliorare l’efficienza energetica nell’ottica di una maggiore sostenibilità, consentendo di evitare emissioni di CO2 per un ammontare atteso di circa 603 tonnellate annue. Grazie alla formula contrattuale Epc gli interventi verranno realizzati, finanziati e garantiti da Plenitude mentre Dellorto pagherà un corrispettivo fisso per 10 anni, relativo alla fornitura dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, che gli permetterà di avere una maggiore certezza della spesa migliorando al contempo la propria efficienza energetica. Finito tale periodo Dellorto acquisirà la titolarità dell'impianto. (segue) (Com)