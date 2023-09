© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla tassa sugli extraprofitti, "il governo ha messo al sicuro le banche, ma anche le Big Pharma che hanno fatto grandi utili durante la pandemia, ma non ne parla nessuno". Lo ha denunciato a "Tagadà" su La7, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "È una questione di scelte e priorità sulla quale non siamo d’accordo", ha aggiunto. (Rin)