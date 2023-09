Campania: Cammarano (M5s), Regione intervenga su emergenza medici di base in aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grave carenza dei medici di base, il presidente della commissione Aree interne e capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano chiede chiarimenti. “La Campania continua ad essere afflitta dalla grave carenza di medici di base, in particolare nelle aree interne. Questa mattina ho inviato una lettera al direttore generale dell'asp Salerno e al direttore generale della direzione Tutela della salute per richiamare l’attenzione sui gravi disagi che sono costretti a subire i residenti della valle del Calore, del Cilento e Alburni”, ha annunciato Cammarano. “Ho recentemente appreso della decisione di un altro medico di base designato per il territorio in questione di rimettere improvvisamente l’incarico lasciando in emergenza sanitaria i cittadini dell’Alta Valle del Calore e i centri di Laurino e Bellosguardo”, ha aggiunto. “La situazione è insostenibile, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione invernale e della richiesta di vaccinazione influenzale, effettuata in massima parte proprio dai medici di base. Ho sollecitato - ha concluso Cammarano - un intervento urgente per affrontare, con misure immediate e concrete, questa emergenza nelle aree interne e le criticità determinate dall’assenza di assistenza sanitaria per i cittadini dell’Alta valle del Calore, per i quali è a rischio la tutela della salute”.(Ren)