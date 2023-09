Roma: Carpano (Azione), economia romana peggio che nel 2000

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia romana di oggi "è inferiore ai livelli del 2000. Di fronte a un tale mancato progresso economico per i romani ho chiesto un consiglio comunale straordinario per discutere della necessaria ripartenza". Così in una nota Francesco Carpano, consigliere capitolino di Azione, in merito alla presentazione del rapporto della Banca D'Italia sull'economia di Roma negli anni duemila. "A Roma assistiamo ad un impoverimento dei settori di produzione, ad un saldo migratorio dei laureati negativo, ad un turismo che è sì più numeroso rispetto al resto del paese ma che spende di meno. Di fronte a queste debolezze abbiamo anche dei punti di forza sui quali fare leva, ma il Comune deve fare la sua parte nel garantire servizi pubblici di qualità e nell'orientare la città ad una visione economica basata su produzioni ad alto valore aggiunto e su un turismo sostenibile che non mercifichi né snaturi la città storica".(Com)