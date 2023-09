Usa: Biden annuncia istituzione di rapporti diplomatici con Isole Cook e Niue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato il riconoscimento ufficiale delle Isole Cook e dello Stato insulare di Niue. In una nota, il presidente Joe Biden ha aggiunto che gli Usa stabiliranno relazioni diplomatiche con le due nazioni, in occasione del Forum bilaterale con i leader degli Stati insulari dell’Oceano Pacifico, che si tiene oggi alla Casa Bianca. “Gli Stati Uniti hanno una lunga storia di collaborazione con le Isole Cook, che risale ai tempi della Seconda guerra mondiale: oggi vogliamo estendere questa partnership, per fare fronte in maniera efficace a sfide globali come la pesca illegale, il cambiamento climatico, la stabilità della regione indopacifica e la promozione di una crescita economica sostenibile”, ha detto Biden. Lo Stato di Niue, ha continuato, ha un ruolo “critico e costruttivo” sul piano regionale, sostenendo lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e la preservazione dell’ecosistema del Pacifico. (Was)