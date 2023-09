Migranti: “Der Spiegel”, Lampedusa non è l'unico problema della Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Lampedusa "non è l'unico problema" della Germania nella gestione della questione migratoria. È quanto riferisce il settimanale "Der Spiegel", secondo cui "tanti politici tedeschi hanno guardato in direzione sbagliata, al posto sbagliato", ossia "a sud", all'isola al largo della Sicilia dove proseguono gli sbarchi dei profughi provenienti dall'Africa settentrionale. Tuttavia, per la Germania, il problema è alla sua frontiera orientale, dove si concentrano i flussi dell'immigrazione illegale. A ogni modo, "le immagini" dal centro di accoglienza di Lampedusa in sovraffollamento "funzionano" e distraggono i politici tedeschi verso il Mar Mediterraneo. Nei primi otto mesi del 2023, in Germania sono state presentate circa 200 mila domande di asilo, ma soltanto 25 mila richiedenti provenivano dall'Africa. Soltanto migranti turchi hanno depositato presso le autorità tedesche lo stesso numero di domande mentre per i siriani il totale è di 2,5 volte superiore. Nell'elenco dei Paesi di provenienza redatto dall'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf), la Somalia è prima tra gli Stati africani con 3.539 richieste di asilo, ma soltanto ottava nella classifica generale, seguita dall'Eritrea. Nessun altro Paese dell'Africa ha più di 1.900 richiedenti asilo in Germania.