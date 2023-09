Migranti: “Der Spiegel”, Lampedusa non è l'unico problema della Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i siriani, le domande sono invece 61 mila, con un incremento dell'80,8 per cento su base annua. Nel caso degli afgani, il totale è di circa 36 mila con un +81,4 per cento rispetto ai primi otto mesi del 2022. Se conteggiati insieme, siriani e afgani compongono la metà dei richiedenti asilo in Germania tra gennaio e agosto scorso. Pertanto, secondo “Der Spiegel”, si deve ammettere che “Lampedusa al momento non è un problema” della Germania, perché siriani, afgani, turchi e russi “non arrivano in Italia attraversando il Mediterraneo”. Questi migranti raggiungono il territorio tedesco dalla Grecia, percorrendo la rotta balcanica o “direttamente dall'est”, dove Russia e Bielorussia sfruttano i flussi di profughi come mezzo per la destabilizzazione dell'Europa. (Geb)