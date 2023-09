Italia-Usa: ambasciatore Markell, lavorerò per rafforzare ancora di più il nostro legame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il legame tra Italia e Stati Uniti si basa su valori e principi condivisi, oltre all’obiettivo comune di promuovere pace, sicurezza e sostenibilità in tutto il mondo. Lo ha detto Jack Markell, ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, in un video pubblicato sul suo profilo sulla piattaforma X. “Sono entusiasta di iniziare a lavorare per rafforzare ancora di più il nostro rapporto di alleati, partner e amici: viva l’America, viva San Marino, e viva l’Italia”, ha scritto l’ambasciatore. (Res)