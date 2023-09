Università: Matteoni (Mmg), governo trovi soluzione a caro affitti studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto sta nuovamente accadendo in merito alla vicenda del caro affitti per gli studenti universitari e che "stiamo seguendo con molta attenzione" è "una vicenda delicata e complessa che tira in ballo la quotidianità formativa e sociale di migliaia di giovani, sulla quale dal governo nazionale non sono arrivate purtroppo risposte definitive e concrete". Lo dichiara in una nota, Marco Matteoni, imprenditore e fondatore della Mmg, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. "Il governo nazionale, adesso come non mai - aggiunge - deve prendere in mano la situazione e trovare soluzione subitanea alle condivisibili istanze degli studenti, che chiedono semplicemente impegno, garanzie per le politiche abitative e maggiori risorse pubbliche dallo Stato al fine di compiere al meglio il loro percorso formativo e garantire quindi il diritto allo studio. Richieste sacrosante quelle delle giovani generazioni, che rappresentano il presente e il futuro della nostra società. L'esecutivo non si volti dall'altra parte".(Com)