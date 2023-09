Migranti: lettera Meloni a Scholz, in prima linea per far fronte a pressione eccezionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano è impegnato in prima linea nel fare fronte ad una pressione migratoria eccezionale. Lo ha scritto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una lettera indirizzata al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Tale impegno, ha spiegato Meloni, si esprime sia sul fronte interno per dare il massimo sostegno alle regioni italiane più coinvolte, a partire dall’Isola di Lampedusa, sia su quello internazionale, dove abbiamo moltiplicato i contatti, da ultimo a New York, con i Partner internazionali ed i Paesi di origine e transito nonché con le Istituzioni e gli Stati membri Ue. Particolarmente importanti, ha aggiunto la premier, “sono stati la visita della Presidente della Commissione europea von der Leyen a Lampedusa lo scorso 17 settembre e i progressi concreti nell’attuazione del Memorandum d’intesa Ue-Tunisia che ne sono scaturiti”. (Res)