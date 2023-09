Migranti: lettera Meloni a Scholz, stupore per sostegno Germania a Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho appreso con stupore” che la Germania, in mondo non coordinato con il governo italiano, “avrebbe deciso di sostenere con fondi rilevanti organizzazioni non governative impegnate nell’accoglienza ai migranti irregolari sul territorio italiano e in salvataggi nel Mare Mediterraneo”. Lo ha scritto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una lettera indirizzata al cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Entrambe le possibilità suscitano interrogativi. Innanzitutto, per quanto riguarda l’importante e oneroso capitolo dell’assistenza a terra è lecito domandarsi se essa non meriti di essere facilitata in particolare sul territorio tedesco piuttosto che in Italia”, ha scritto Meloni. Inoltre, ha aggiunto la premier, “è ampiamente noto che la presenza in mare delle imbarcazioni delle Ong ha un effetto diretto di moltiplicazione delle partenze di imbarcazioni precarie che risulta non solo in ulteriore aggravio per l’Italia, ma allo stesso tempo incrementa il rischio di nuove tragedie in mare”. (Res)