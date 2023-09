Milano: Sala, niente più eventi concomitanti a San Siro e La Maura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In futuro si dovranno “evitare" due eventi in contemporanea allo stadio di San Siro e all’Ippodromo La Maura “perché così non va bene”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’assemblea generale di Assimpredil Ance Milano Lodi e Monza Brianza che si è tenuta questa mattina al teatro Lirico di Milano commentando con i giornalisti le proteste dei residenti per il traffico, il rumore e i danni al verde. (Rem)