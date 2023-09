Veneto: Zaia, cittadini che vogliono gestire proprio fine vita devono farlo con una legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla questione del fine vita, "in questo Paese c'è una sentenza della Corte costituzionale del 2019 che sancisce che, davanti ad una sofferenza non più curabile, davanti a cure che non danno più risultati dal punto di vista clinico, è possibile considerale il tema del fine vita". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, rispondendo ai giornalisti sul tema a a Ca' Tron, in provincia di Treviso, sede degli Stati generali della fibra ottica. "Io penso che in un Paese civile si debba adottare una legge come questa - ha aggiunto Zaia -. Non si tratta di promuovere il fine vita o non farlo, ma è altrettanto vero che i cittadini che vogliono gestire il loro fine vita non possono farlo con una sentenza della Corte costituzionale, ma con una legge". (Rev)