Migranti: lettera Meloni a Scholz, servono soluzioni strutturali, pronta a discuterne di persona

- Gli sforzi delle nazioni dell’Ue interessate a fornire un sostegno concreto all’Italia dovrebbero concentrarsi nel costruire soluzioni strutturali al fenomeno migratorio. Lo ha scritto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una lettera indirizzata al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Meloni ha citato, per esempio, alla necessità di lavorare “sull’iniziativa Ue con i Paesi di transito della sponda sud del Mediterraneo, che peraltro necessiterebbe di risorse inferiori rispetto a quella da tempo in essere con la Turchia”. La premier si è augurata “che gli esatti contorni di queste iniziative del tuo governo potranno essere meglio chiariti, e sarò lieta di discutere di persona della questione alla prima occasione utile, a partire dal Vertice della Comunità politica europea e dal Consiglio europeo di Granada il prossimo 5 e 6 ottobre”. (Res)