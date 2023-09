Russia-Ucraina: incontro tra Likhachev (Rosatom) e Grossi (Aiea), continuiamo dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Rosatom, azienda statale russa impegnata nel settore dell'energia nucleare, Aleksej Likhachev, ha tenuto oggi un incontro con il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Come ha riferito l'ufficio stampa di Rosatom, le parti hanno deciso di continuare la cooperazione. L'incontro si è svolto a margine della Conferenza generale dell'Aiea a Vienna. Durante la discussione sulle questioni relative alla sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, Likhachev ha sottolineato che la parte russa intende continuare a creare tutte le condizioni necessarie per garantire l'effettiva presenza dell'Aiea sul sito. Il leader di Rosatom ha inoltre informato Grossi degli sforzi compiuti dalla Russia per stabilire le condizioni di vita normale nella città adiacente di Enerhodar. (Rum)