Milano: Sala, pratiche edilizie cresciute, potremmo chiedere aiuto a privati e autocertificazioni

- Le richieste per le pratiche edilizie in Comune sono cresciute del 40 per cento rispetto a tre anni fa, serve più personale, magari con l’aiuto di personale esterno o di autocertificazioni. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'assemblea di Assimpredil Ance . "Oggettivamente oggi siamo in difficoltà sul personale, dobbiamo aggiungere un po’ di persone, ma anche fare alcune forme di collaborazione”. “Nel nostro Paese - ha ricordato - si vieta qualsiasi forma che non sia ultra verificata e burocratizzata, però penso che qualche autocertificazione, con la possibilità che altri soggetti come notai e avvocati, possano aiutare e liberarci da un po’ di lavoro possano andare bene", ha concluso il primo cittadino. (Rem)