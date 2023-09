Ucraina: Zelensky, primo lotto di carri armati Abrams arrivato in Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha già ricevuto il primo lotto di carri armati statunitensi Abrams. Lo ha confermato su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Buone notizie dal ministro della difesa Rustem Umerov. Gli Abrams sono già in Ucraina e vengono preparati per rafforzare le nostre brigate. Sono grato agli alleati per aver seguito gli accordi", ha scritto Zelensky a seguito di una riunione governativa. "Stiamo cercando nuovi contratti, espandendo la geografia delle forniture", ha aggiunto il leader ucraino. (Kiu)