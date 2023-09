Somalia: esercito uccide decine di miliziani al Shabaab nella città di Belet Uen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza della Somalia hanno ucciso decine di militanti di al Shabab, il giorno dopo che un camion bomba ha ucciso almeno 10 persone nella città centrale di Belet Uen. Lo ha annunciato oggi il viceministro dell'Informazione, Abdirahman Al Adalah, precisando che l'esercito somalo e la milizia locale hanno attaccato il campo militante nel villaggio di Caad, nello Stato di Galmudug. Non è chiaro il numero esatto dei combattenti uccisi. Il governo afferma inoltre che le sue forze hanno riconquistato i villaggi dei jihadisti nella regione occidentale di Hiran. Ciò avviene dopo che il presidente Hassan Sheikh Mohamud ha incontrato ieri a Giubuti il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, per discutere della lotta contro il gruppo legato ad al Qaeda, che ha condotto un'insurrezione in Somalia per più di 15 anni. Negli ultimi mesi il governo somalo ha intensificato la campagna militare contro al Shabaab, ma recentemente ha dovuto affrontare battute d’arresto nella Somalia centrale. La Somalia riceve sostegno militare, umanitario e di addestramento dagli Stati Uniti, le cui forze aiutano anche le truppe somale conducendo attacchi aerei contro al Shabaab. Austin sta effettuando un tour in Africa che, oltre a Gibuti, lo condurrà anche in Kenya, dove firmerà un accordo di difesa con le autorità di Nairobi, e in Angola. (Res)