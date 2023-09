Roma: Camilli (Unindustria), sinergia pubblico privato per rilancio economia urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- I settori pubblici e privati di Roma "devono lavorare in sinergia per recuperare i livelli di produttività della nostra Regione e del nostro Comune e per recuperare quel percorso di investimenti pubblici mancato nella nostra città negli ultimi venti anni". Lo ha detto il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, in occasione della presentazione del rapporto “L’economia di Roma negli anni duemila” della Banca d'Italia alla sede Camera di commercio di Roma. Dall'analisi "è emersa la necessità di creare nuove occupazioni fatte di una maggiore qualità e di una maggiore retribuzione", ha aggiunto. (Rer)