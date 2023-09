Spagna: re emerito Juan Carlos atterra a Vigo per partecipare a regata in Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re emerito spagnolo, Juan Carlos I, è atterrato a Vigo oggi pomeriggio con un aereo privato dagli Emirati Arabi Uniti per dirigersi verso la città di Sanxenxo, in Galizia, dove parteciperà all'ottava regata che porta il suo nome, da giovedì a domenica di questa settimana. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", le visite dell'ex sovrano in Galizia sono ormai abituali e l'ultima è stata alla fine di luglio. Durante la sua permanenza in Spagna non sono previsti incontri con il figlio, il re Felipe VI. (Spm)