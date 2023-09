Libia-Italia: ambasciatore Alberini incontra presidente Consiglio di Stato Takala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta all’emergenza nella città di Derna, gli ultimi sviluppi della scena politica libica e le relazioni bilaterali tra la Libia e l’Italia. Sono stati questi gli argomenti discussi oggi dall’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Gianluca Alberini, con il presidente dell’Alto consiglio di Stato, Mohamed Takala. Lo ha riferito la rappresentanza diplomatica italiana in Libia sui propri canali social. Si è trattato del primo incontro tra i due dall'elezione di Takala alla presidenza dell'istituzione libica lo scorso mese di agosto. L’Alto consiglio di Stato della Libia è una sorta di camera alta con funzioni prevalentemente consultive ma comunque indispensabili per le decisioni e le nomine più rilevanti. Takala, classe 1966 e originario Khums, 120 chilometri a est di Tripoli, ne ha assunto la guida battendo a sorpresa il presidente uscente, Khalid al Mishri. Già deputato del Congresso nazionale generale, l’autorità legislativa del 2012, Takala è entrato a far parte del comitato per il dialogo dell’allora Consiglio di Stato nel 2016, mentre nel 2020 è diventato membro del Forum per il dialogo nazionale libico (Lpdf) che ha poi eletto l’attuale premier del Governo di unità nazionale (Gun) Abdulhamid Dabaiba nel febbraio 2021. (Res)