Napoli: D'Angelo, riporterò fontane e verde a piazza Municipio fermando il malcontento attuale

- Un nuovo intervento su piazza Municipio per riportarla "al suo antico splendore". E' l'impegno assunto, attraverso una nota stampa, dal consigliere comunale di Napoli Bianca Maria D'Angelo (Fi), che ricopre l'incarico di presidente della commissione trasparenza del Comune di Napoli. "Il profondo malcontento dei cittadini per la cementificazione e l'ingrigimento di piazza del Municipio, uno dei luoghi più emblematici per la storia e la cultura partenopea, è evidente a tutti noi - ha dichiarato -. Pertanto, desidero garantire il mio massimo impegno per riportare la piazza al suo antico splendore attraverso la proposta di nuove fontane e la creazione di spazi verdi"(Ren)