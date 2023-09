Università: M5s Lazio, al fianco studenti per sostenere battaglia contro caro affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina "siamo stati al presidio degli studenti che protestano contro il caro-affitti alla Sapienza, per sostenere la loro battaglia e il loro diritto allo studio che significa anche il diritto ad un alloggio che permetta di vivere in condizioni dignitose". Lo dichiarano in una nota i consiglieri del Movimento 5 stelle alla Regione Lazio, Adriano Zuccalà e Valerio Novelli. "Il governo - aggiungono - deve fare chiarezza sui fondi per gli studenti previsti dal Pnrr e sul taglio del fondo di copertura delle spese di locazione dei fuori sede, che Meloni ha ridotto da 15 a 4 milioni. Roma in particolare accoglie universitari da tutta Italia e da tutto il mondo, ma a fronte dei 40mila studenti fuorisede ci sono meno di 3mila alloggi disponibili. Il Movimento 5 stelle resterà al fianco degli studenti e farà la propria parte a tutti i livelli istituzionali affinché il sistema universitario diventi un sistema sostenibile per tutti", concludono Zuccalà e Novelli.(Com)