Piemonte: Cirio, oggi con il viceministro Rixi per sopralluogo cantieri tunnel del Tenda

- Sono a Limone insieme al viceministro Edoardo Rixi per un sopralluogo ai cantieri del tunnel del Tenda e per incontrare gli amministratori locali. Mi sono fatto portavoce delle richieste del territorio: apertura alla piena circolazione del nuovo tunnel, senza accumulare ulteriori ritardi, entro maggio e giugno del 2024 e riconoscimento del carattere internazionale della ferrovia per consentire gli interventi di adeguamento necessari per aumentare il numero di treni. Lo scrive il presidente del Piemonte Alberto Cirio su Facebook. (Rpi)