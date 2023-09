Napolitano: Sbrollini (Iv), per me padre politico e riformista coraggioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Napolitano "è stato il mio padre politico quando ero una giovane appena entrata in politica. Ma soprattutto ha avuto il coraggio di essere un vero riformista, in particolare in quel contesto storico in cui il riformismo non aveva grande seguito". Lo ha detto la senatrice di Azione-Italia viva, ed esponente di Iv, Daniela Sbrollini, dopo la visita alla Camera ardente del presidente emerito Giorgio Napolitano, in sala Nassirya di palazzo Madama. "Ha fatto scelte molto difficili quando era presidente della Repubblica, carica per la quale, da parlamentare l'ho votato per due volte. E l'ho ricordato - ha aggiunto la parlamentare - quando, il 29 giugno scorso, sono intervenuta in Aula al Senato per fargli gli auguri per i suoi 98 anni. Alle nuove generazioni lascia questo importante messaggio di coraggio e di integrità morale e politica". (Rin)