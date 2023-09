Americhe: Venezuela condanna attacco con molotov ad ambasciata di Cuba in Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha condannato l'attacco con bombe molotov sferrato alla sede dell'ambasciata di Cuba negli Stati Uniti. "Dal Venezuela condanniamo questo nuovo attacco terroristico contro l'integrità sovrana di Cuba, esprimendo solidarietà al suo popolo e alle sue autorità", si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri. L'attacco, che non ha causato lesioni a persone, era stato denunciato dal ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodriguez Parrilla, nella serata di domenica. "Nella notte di oggi 24/), l'Ambasciata di Cuba negli Usa è stata oggetto di un attacco terrorista da parte di un individuo che ha lanciato due bombe molotov. Non ci sono stati danni a persone", ha scritto Rodriguez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Il ministro ha sottolineato che si è trattato del secondo "attacco violento" contro la sede diplomatica, dall'aprile del 2020. "In quella occasione un individuo ha sparato con un fucile d'assalto". I "gruppi anticubani ricorrono al terrorismo perché si sentono impuni, una circostanza che l'Avana ha ripetutamente denunciato alle autorità statunitensi", ha aggiunto. (Vec)