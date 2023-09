Francia-Niger: Macron "si arrende" ai golpisti e annuncia il ritiro dei militari da Niamey (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all’ambasciatore, Macron ha annunciato il ritiro anche dei militari francesi ancora presenti in Niger. “Mettiamo fine alla nostra cooperazione militare con le autorità de facto del Niger, perché non vogliono più lottare contro il terrorismo”, ha dichiarato Macron, indicando che i 1.500 soldati francesi partiranno "nelle prossime settimane e mesi” e che il ritiro verrà completato “entro la fine dell'anno”. “Ci consulteremo con i golpisti perché vogliamo che ciò avvenga in modo pacifico“, ha tuttavia chiarito il capo dell’Eliseo. Dopo dieci anni di operazioni militari antiterrorismo nel Sahel, la Francia resta dunque presente in questa regione nel solo in Ciad, dove disloca circa 1.000 soldati. Il ritiro dal Niger, che arriva dopo quelli già completati dal Mali e dal Burkina Faso, conferma una volta di più il pieno declino dell’influenza francese in un’area, quella del Sahel, sempre più attratta nell’orbita russa. L’annuncio di Macron è stato accolto con grande favore delle autorità golpiste nigerine. “Questa domenica celebriamo il nuovo passo verso la sovranità del Niger. Le truppe francesi e l'ambasciatore francese lasceranno il suolo nigerino entro la fine dell'anno. È un momento storico che testimonia la determinazione e la volontà del popolo nigerino”, ha affermato la giunta militare in un comunicato letto in televisione. (segue) (Res)