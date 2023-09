Francia-Niger: Macron "si arrende" ai golpisti e annuncia il ritiro dei militari da Niamey (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane era stata la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna ad aprire all'ipotesi di un ritiro francese dal Niger, affermando in un'intervista a "Le Monde" che le truppe francesi non potessero continuare a svolgere i loro compiti in termini di lotta al terrorismo e di addestramento dei militari locali. “Queste truppe sono lì su richiesta delle autorità del Niger, per sostenerle nella lotta contro i gruppi terroristici armati e per svolgere attività di addestramento. Oggi questa missione non può più essere garantita poiché non abbiamo più, di fatto, operazioni condotte congiuntamente con le forze armate nigerine”, aveva dichiarato Colonna. A stretto giro fonti del ministero della Difesa avevano riferito di "contatti" in corso tra l'esercito del Niger e quello francese riguardanti il ritiro di alcuni "elementi militari" dal Paese africano. Il ritiro dell’ambasciatore e quello del contingente militare francese da Niamey rappresentano una sconfitta non di poco conto per Macron, che finora aveva tenuto il punto affermando di non riconoscere la legittimità delle autorità nigerine salite al potere con il golpe di fine luglio, insistendo sul fatto che il deposto presidente Mohamed Bazoum fosse il suo unico interlocutore. La crisi era iniziata all’inizio di agosto, quando il governo di transizione nigerino, guidato dal generale Abdourahamane Tchiani, aveva denunciato gli accordi di cooperazione militare con Parigi e aveva definito “ illegale ” la presenza dei circa 1.500 soldati francesi presenti nel Paese e impegnati nella lotta anti-jihadista. Da allora a Niamey si erano svolte numerose manifestazioni a sostegno della richiesta di ritiro delle truppe francesi e, dalla fine di agosto, tali manifestazioni avevano incluso anche la richiesta di espulsione dell'ambasciatore Itté. Il Quai d'Orsay, in un primo momento, aveva respinto l’ordine di espulsione dell’ambasciatore, promulgato dai militari nigerini lo scorso 25 agosto, così come aveva fatto poi lo stesso Macron, convinto che questa fosse “la scelta politica giusta”. (segue) (Res)