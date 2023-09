Francia-Niger: Macron "si arrende" ai golpisti e annuncia il ritiro dei militari da Niamey (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Niger sono presenti al momento circa 1.500 militari francesi attivi nella lotta contro il terrorismo che minaccia il Paese, specialmente nell'area al confine con Burkina Faso e Mali. Il contingente è dispiegato in tre basi situate nella capitale Niamey, a Ouallam (a nord di Niamey) e ad Ayorou (alla frontiera con il Mali). È nella base di Niamey - dove sono presenti anche circa 250 militari italiani impiegati nella Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (Misin) - che si trova gran parte del contingente militare francese. Nella base sono schierati numerosi aerei da combattimento Mirage 2000D ed elicotteri d'attacco (Tiger) o elicotteri da manovra (Caiman), oltre a decine di veicoli corazzati utilizzati per supportare le operazioni antiterrorismo effettuate dalle Forze armate nigerine e dai droni MQ-9 Reaper, i primi ad essere armati di bombe. Fino al colpo di Stato dello scorso 26 luglio, che ha rovesciato il presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum, il Niger è stato il perno della strategia anti-jihadista francese nel Sahel, dopo la partenza forzata dei soldati francesi dal Mali nell’estate del 2022 (sempre a seguito di un colpo di Stato) che ha posto fine all’operazione Barkhane, a sua volta succeduta all’operazione Serval, lanciata nel 2013. Nel gennaio di quest'anno anche la Saber Force - le forze speciali francesi in servizio da 15 anni a Ouagadougou - si sono ritirate dal Burkina Faso, anch'esso guidato da una giunta militare golpista che ha voltato le spalle a Parigi. Il personale militare francese nel Sahel si è quindi ridotto drasticamente nel giro di un anno, passando da circa 4.500 a 2.500, di cui 1.500 in Niger e 1.000 in Ciad. Fino al colpo di Stato di fine luglio i militari francesi schierati in Niger collaboravano regolarmente con l'esercito nigerino nell'ambito di operazioni speciali, l'ultima delle quali - come riferisce il ministero della Difesa francese - si è svolta nel maggio scorso. (Res)