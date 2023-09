Casa: De Albertis (Assimpredil Ance), manca piano che risponda a nuovi modelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia manca “un piano per la casa che risponda ai nuovi modelli familiari e sociali, che sia in grado di intervenire ai vari livelli con soluzioni adeguate alle esigenze”. Lo ha detto Regina de Albertis, presidente di Assimpredil Ance, aprendo l’assemblea dell’Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza che si è svolta oggi al teatro Lirico di Milano. “Con le regole attuali, risalenti al dopoguerra - ha proseguito - è impossibile e per questo è necessaria una nuova legge urbanistica nazionale che permetta a livello territoriale nuove politiche di sviluppo urbano, di rigenerazione e abitative” (Rem)