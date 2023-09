Roma: Droghei (Pd), al fianco dei medici specializzandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina insieme alla senatrice Cecilia D'Elia, al consigliere comunale Lorenzo Marinone e a Maddalena Vianello componente della segreteria del Pd Roma, siamo stati al fianco dei medici specializzandi nella prima di una serie di manifestazioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche di un'intera generazione di giovani medici. Lo scrive Emanuela Droghei, consigliera Pd Regione Lazio e coordinatrice segreteria Pd Roma. "Esprimiamo il nostro sostegno al percorso promosso dalle tre realtà maggiormente rappresentative dei medici specializzandi Anaao Giovani, Als (Associazione Liberi Specializzandi) e Gmi (Giovani Medici d'Italia), perché crediamo ci sia un grande bisogno di riformare la formazione specialistica dei medici. La formazione medica, - aggiunge - dalla laurea alla specializzazione, richiede oggi una migliore programmazione del fabbisogno formativo nei corsi di laurea e in quelli di specializzazione, con contratti di formazione lavoro che agevolino l'inserimento lavorativo e il riconoscimento delle competenze degli specializzandi, oltre allo snellimento delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato a seguito dell'acquisizione del diploma di specializzazione. Tutte azioni per noi fondamentali per garantire il nostro sistema sanitario nazionale e il diritto universale alla salute".(Com)