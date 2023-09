Piemonte 2024: Saracco (rettore Politecnico Torino), grato per stima ma attenzione ad Ateneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi il mio nome è stato più volte accostato alla possibilità di concorrere alla prossime elezioni regionali, fino a essere recentemente oggetto di sondaggi elettorali. Sono grato della considerazione e stima da molti dimostratami, stima che penso in larga parte determinata dall'essere al vertice di un Ateneo che con un grande gioco di squadra ha nei fatti dimostrato in questi anni di essere vicino ai cittadini e alle istituzioni pubbliche e private del nostro territorio e del nostro Paese. Intendo però continuare a garantire una guida ferma e indipendente al Politecnico fino alla fine del mio mandato. Lo ha affermato in una nota stampa il rettore del Politecnico di Torino. (segue) (Rpi)