Sport: al via i lavori di potenziamento e adeguamento dello Stadio Tre Fontane a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla preziosa collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune di Roma in pochi mesi è stato completato il complesso iter autorizzativo dei lavori di potenziamento e adeguamento dello Stadio Tre Fontane. "Grazie al rinnovato impulso dato dall’assessorato allo Sport guidato da Alessandro Onorato e con l’attenta supervisione dei Dirigenti del Dipartimento Sport di Roma Capitale - spiega il presidente dell’Ati Tre Fontane, Ugo Pambianchi - è stata superata una situazione di stallo burocratico che si trascinava ormai dal 2018". Terminati i lavori, il Tre Fontane sarà conforme alle ultime normative Figc e Uefa, e potrà ottenere l’agibilità per gli eventi, sia sportivi che non, da disputarsi in notturna. L’obiettivo principale è far giocare in casa alle ragazze della As Roma tutte le gare della Women’s Champions League di calcio. (segue) (Com)