Sport: al via i lavori di potenziamento e adeguamento dello Stadio Tre Fontane a Roma (3)

- "Un passo importante per la crescita e la qualità dell’impiantistica sportiva di Roma e del Lazio - aggiunge Ugo Pambianchi - siamo concentrati al massimo sull’obiettivo di portare a termine questo nuovo step del programma di potenziamento dello Stadio che, grazie al lavoro da noi iniziato sin dal 2015, è già ad oggi un punto di riferimento per lo sport Capitolino. Sarà un impegno enorme per noi ma è fondamentale per dotare Roma di un impianto sportivo di importanza non solo Romana ma anche nazionale ed internazionale. Oltre ad essere impianto casalingo della A.S. Roma Femminile Campione d’Italia e della Roma Primavera, al Tre Fontane abbiamo avuto il piacere di ospitare squadre del calibro del Benfica, Italia Femminile oltre che ospitare il Base Camp della Nazionale Svizzera durante Euro 2020. Siamo orgogliosi inoltre che il Tre Fontane sia stato incluso nel dossier di candidatura per Euro 2032” (segue) (Com)