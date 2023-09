Sport: al via i lavori di potenziamento e adeguamento dello Stadio Tre Fontane a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in definitiva assolutamente determinanti a rispettare il nostro cronoprogramma e chiudere la prima fase dei lavori entro novembre 2023 - conclude Pambianchi - Non ci fermeremo nel processo di miglioramento continuo dell’impianto a noi affidato". Attualmente, lo Stadio Tre Fontane è la sede del Campionato di Serie A Femminile, con l’As Roma campione d’Italia, e del Campionato Primavera 1, disputato dalla U19 sempre della Squadra Giallorossa. Oltre che sede di importanti eventi Calcistici e non. (Com)