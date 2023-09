© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lucy Letby, infermiera condannata all'ergastolo per l'omicidio di sette neonati e per il tentato omicidio di altri sei, dovrà affrontare un nuovo processo. Lo ha reso noto l’emittente “Sky News”. Letby subirà un nuovo processo per una delle imputazioni per tentato omicidio, ma non per le altre cinque. La data provvisoria del nuovo processo è stata fissata per il 10 giugno 2024. (Rel)