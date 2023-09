Veneto: assessore Turismo, sostenibilità è driver economico rilevante e veicolo per costante innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo sostenibile driver economico di estrema rilevanza ma è anche un veicolo fondamentale per una costante innovazione nell'offerta turistica. Lo ha dichiarato Federico Caner, assessore regionale del Turismo, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo che ricorrerà mercoledì 27 e vedrà in scena a Padova la terza edizione del 'Sustainable Tourism Forum' organizzato dal Gstc Italy Working Group. "Il tema del turismo sostenibile – ha spiegato l'assessore - è, per la Regione del Veneto, di un'importanza cruciale. Non è solo un driver economico di estrema rilevanza ma è anche un veicolo fondamentale per una costante innovazione nell'offerta turistica. È anche per questo motivo che abbiamo lavorato con convinzione per inserire nella programmazione delle Politiche di Coesione 2021-2027 importanti risorse a sostegno delle PMI del turismo e delle destinazioni turistiche". "Stiamo parlando di un ambito in cui la nostra Regione è impegnata con determinazione – ha aggiunto Caner-. Prossimamente saranno predisposti nuovi bandi rivolti alla rigenerazione delle imprese ricettive in termini di accessibilità, transizione green e digitale ed efficientamento energetico ed altri al consolidamento delle aggregazioni per la promozione sui mercati. Nel 2024 ci sarà anche il bando per favorire l'evoluzione delle destinazioni venete in Smart Tourism Destination secondo le indicazioni della Direzione GROW dell'Unione Europea e quindi ancora una volta nella direzione della sostenibilità, dell'accessibilità e dell'innovazione digitale" ha concluso. (Rev)