Auto: Gava, su Euro 7 successo del governo Italiano, tuteliamo ambiente, industria e famiglie

- Sugli euro 7 "la posizione negoziale del Consiglio Ue è un successo del governo italiano che lavora a tutela dell’ambiente ma anche di imprese e famiglie. Un passo concreto verso la transizione verde realistica e sostenibile, che supera i fondamentalismi della sinistra. Elemento importante è che per veicoli privati e van restano gli attuali limiti emissivi e condizioni per eseguire i test previsti dall’euro 6, così come richiesto dall’Italia. Bene anche le disposizioni che riguardano i limiti emissivi per freni e microplastiche dei pneumatici. Un approccio di neutralità tecnologica che continueremo a ribadire in ogni sede, perché ogni valutazione e confronto va fatto su tutto il ciclo di vita dell’auto e sull’intera filiera”. Lo sottolinea il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava. (Rin)